Single Stack: la Nighthawk Custom Sand Hawk anche con caricatore monofilare

La Nighthawk Custom ha annunciato una nuova variante della Sand Hawk: è la Single Stack, in tre calibri, con caricatore monofilare e fusto in acciaio.

Diventa più sottile (da 36,6 lo spessore scende a 34,3 millimetri) e più pesante: oltre al caricatore, non bifilare da 17 ma monofilare da 10 colpi (al calibro 9×19 mm s’aggiungono il 10 mm e il .45 acp), per creare l’ultima variante della Sand Hawk, per l’appunto Single Stack, la Nighthawk Custom ha cambiato anche il materiale in cui realizza il fusto, non più l’alluminio ma l’acciaio, che porta il peso complessivo da 1.120 a 1.225 grammi.

Insieme al maggior numero di calibri disponibili e al prezzo (da 5.599 si scende a 5.199 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Cosmi), nella variante Single Stack la Sand Hawk conferma le caratteristiche del modello base: oltre allo stile tipico d’una pistola 1911 restano dunque immutati il ponticello squadrato, la texture particolare su guancette e dorsalino, la finitura Cerakote tan, le misure Government (la canna, con filettatura e freno di bocca integrato, misura 5”, ossia 127 millimetri), la mira frontale a perla in oro 14 carati, la tacca posteriore Heinie Ledge Black e il grilletto, il cui sgancio si può regolare tra 1.585 e 1.700 grammi.

