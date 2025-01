Due colori in più per la Springfield Armory Echelon 4.0C

La Springfield Armory Echelon 4.0C è ora disponibile anche in flat dark earth e verde oliva.

A quella classica, nera, s’aggiungono due varianti cromatiche in più: nel corso dello Shot Show, la fiera di Las Vegas che accompagna la prima settimana della seconda presidenza Trump (a lui la Nighthawk Custom ha dedicato una pistola in edizione limitata, esaurita in appena tredici minuti), la Springfield Armory ha annunciato che l’Echelon 4.0C (è la versione compatta: il numero indica la lunghezza della canna in pollici, ossia 102 millimetri) è disponibile anche in flat dark earth e Od-green, verde oliva, grazie all’impiego del polimero colorato e della finitura Cerakote rispettivamente per fusto e carrello.

Le caratteristiche tecniche restano immutate, a partire dalla capacità del caricatore: 15+1 colpi quello standard, 18+1 quello maggiorato, sempre calibro 9×19 millimetri. La Springfield Armory non ha toccato neppure il Variable Interface System, il sistema che rende la pistola optic ready e rapida l’installazione d’un red dot, da usare insieme alle mire U-dot al trizio.

In Italia l’eventuale distribuzione dell’Echelon 4.0C (nera, flat dark earth, verde oliva) passerà dalla Bignami, che dall’inizio del 2025 ha acquisito il marchio nella propria scuderia.

