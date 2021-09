SK Custom Emperor 1911, la pistola da collezione

La SK Custom Emperor 1911 è la pistola da collezione con cui SK Arms celebra il duecentesimo anniversario dell’indipendenza del Messico.

Il 28 settembre 1821 l’Impero messicano dichiarò la propria indipendenza dalla Spagna: per celebrare il duecentesimo anniversario SK Custom, divisione di SK Arms, produce una pistola da collezione in edizione limitata. Saranno infatti appena 200 gli esemplari in cui sarà prodotta la Emperor 1911, la prima della serie dedicata all’indipendenza messicana.

Full size calibro .38 Super basata sulla Colt 1911 Government, la SK Custom Emperor 1911 si distingue per una serie d’incisioni sul carrello. Sul lato sinistro è ritratto Agustín de Iturbide, che sarà poi imperatore col nome di Agustín I, mentre entra vittorioso a Città del Messico alla guida dell’Ejército de las Tres Garantías; il nome dell’armata è peraltro inciso per intero sotto il carrello.

Sull’altro fianco SK Custom ha scelto di raffigurare lo stemma messicano, l’aquila reale appoggiata su un cactus mentre stringe un crotalo nel becco, e la corona imperiale che sormonta il numero di serie dell’arma (001-200). Sulla sommità del carrello è ritratto Agustín de Iturbide in uniforme; il suo nome è inciso intorno all’estrattore. Davanti alla tacca di mira è raffigurata la campana che Miguel Hidalgo y Costilla suonò nel 1810 per radunare la popolazione e, con quello che poi fu noto come Grito de Dolores, di fatto scatenare la guerra d’indipendenza. Sull’impugnatura in perlite spicca il cavallo rampante. Il prezzo al pubblico non è stato ancora reso noto; SK Custom ha però già aperto le prenotazioni.

