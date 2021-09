Furto di armi e incauta custodia, la sentenza della Cassazione

La Cassazione ha definito i criteri necessari per valutare l’incauta custodia in caso di furto di armi.

Non è sufficiente ricostruire la dinamica sulla base della denuncia: in caso di furto di armi, il giudice deve valutare l’eventualità di un’incauta custodia servendosi di prove concrete. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 35453/2021, motivazioni diffuse qualche giorno fa) accogliendo il ricorso di un cacciatore.

Il tribunale lo aveva infatti condannato a 300 euro di ammenda – ma si sa che quello che viene dopo, porto d’armi a rischio, è ben più pesante – basandosi esclusivamente sulla sua denuncia. Ma per la Cassazione non è un “atto in sé utilizzabile” per capire con quale diligenza l’arma fosse effettivamente custodita.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri i contenuti di Armi Magazine ottobre 2021, in edicola.