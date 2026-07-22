Lega: «Correggere lo spirito accentratore» della riforma dell’Uits

Nel corso della discussione del disegno di legge che converte il decreto sport la Lega fa sapere di voler emendare «lo spirito accentratore» della riforma dell’Uits.

Dopo quanto accaduto in commissione Cultura, anche in aula la Lega presenta alcuni emendamenti con cui addolcire la riforma dell’Uits contenuta nel decreto sport: lo ha detto la deputata Laura Cavandoli, che aveva già proposto di stralciare dal testo l’articolo 8 (il partito ha fatto retromarcia) e che ora annuncia di voler «correggere lo spirito accentratore della riforma» e salvaguardare «l’autonomia gestionale delle sezioni territoriali». Balla ancora il comma, già contestato dal Partito democratico, che trasferisce all’Uits i beni mobili e immobili dei Tsn.

Peraltro la Lega continua a essere poco convinta dello strumento impiegato per intervenire sull’Uits: «Mi chiedo» ha detto Laura Cavandoli nel corso della discussione generale alla Camera «se veramente si può pensare di riorganizzare la pratica del tiro a segno, che ha una tradizione ultrasecolare, con un articolo di 26 commi in un decreto legge, senza [averlo] preventivamente [fatto] oggetto di una concertazione o di un tavolo preparatorio».

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