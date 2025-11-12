Smith & Wesson annuncia i revolver Model 432 e Model 632

La Smith & Wesson ha presentato il Model 432 e il Model 632, revolver calibro .32 H&R magnum in sola doppia azione.

Uno ha la finitura anodizzata nera, l’altro argento opaco: sono due, rispettivamente Model 432 e Model 632 (669 dollari ciascuno), gli ultimi revolver entrati nel catalogo della Smith & Wesson (qualche giorno fa ha annunciato la pistola semiautomatica Performance Center M&P9 Shield X Carry Comp), che perlomeno in America ha deciso di affidare alla Davidson’s la distribuzione esclusiva.

Si tratta di due revolver compatti (il fusto, in alluminio, è del tipo J-frame), in sola doppia azione, per il porto occulto e la difesa: la canna, in acciaio inossidabile, misura appena 1,88” (47,7 millimetri), scelta che contiene la lunghezza complessiva in 160 millimetri (415 grammi il peso).

In acciaio al carbonio, con finestre di caricamento smussate per favorire l’operazione, il tamburo ospita sei colpi calibro .32 H&R magnum; la descrizione tecnica si completa con un’impugnatura sintetica zigrinata, una mira frontale a perla in oro e una tacca posteriore u-notch.

