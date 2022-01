Smith & Wesson CSX, ecco la pistola microcompatta

La CSX è la nuova pistola microcompatta di Smith & Wesson che abbina fusto in lega d’alluminio a backstrap intercambiabili in polimero.

Fusto in lega d’alluminio, backstrap intercambiabili in polimero nero, mire metalliche con punti bianchi (uno per quella frontale, due per la tacca posteriore): si svela finalmente la CSX, la nuova pistola microcompatta di Smith & Wesson. Hammer fired calibro 9 mm (la vedremo così anche in Italia?) in azione singola, sta infatti in appena 550 grammi e 155 millimetri scarsi grazie alla canna da 79 millimetri.

Per la canna e il carrello Smith & Wesson ha scelto l’acciaio inossidabile e la finitura Armornite; finitura lucida anche sul fusto. Per essere facilmente utilizzabile anche dai mancini, la CSX ha ambidestri sia il pulsante di sgancio del caricatore (10+1 o 12+1 colpi), sia l’hold open sia la sicura manuale al pollice; un’altra sicura è integrata anche nel grilletto, flat. 18° l’angolo d’impugnatura, per rendere la gestione quanto più naturale possibile; 609 dollari il prezzo al pubblico.

È evidentemente il periodo delle armi corte dalle dimensioni ridotte. Nelle scorse ore Colt ha infatti annunciato il ritorno del classico revolver Python anche nella versione con canna da 3”, 76 millimetri.

