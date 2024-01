Jessica Rossi rinnova con Beretta

Jessica Rossi resta a far parte del team Beretta: firmato un accordo quinquennale.

Oltre Parigi 2024, prospettiva Los Angeles 2028: la partnership tra Jessica Rossi e la Beretta durerà infatti altri cinque anni. Le firme sul contratto (l’altra è quella di Carlo Ferlito, amministratore delegato e direttore generale dell’azienda; all’incontro era presente anche Carlo Gussalli Beretta) sono arrivate negli scorsi giorni, da sfondo la collezione Beretta a Gardone Val Trompia.

Jessica Rossi ha scelto di restare con la Beretta perché la partnership ha funzionato complessivamente, non solo sul piano materiale: «Nei momenti difficili della mia carriera agonistica ho sentito l’azienda tanto vicina. E in quei momenti ho pensato: voglio continuare a percorrere la mia strada con la Beretta». La firma arriva alla fine d’un anno positivo: «Penso di poter dire d’aver messo alle spalle tutte le cose che mi hanno limitata».

A sei mesi dall’inizio dei Giochi olimpici Jessica Rossi si sta dedicando «in maniera attenta e rigorosa alla cura del fisico e, in parallelo, all’allenamento della mente grazie a yoga e meditazione». Nel tiro a volo, «che non richiede prestanza fisica come altre discipline olimpiche», è la testa a fare la differenza: «In questi anni ho lavorato per diventare, giorno dopo giorno, la migliore versione di me».

Quella con Jessica Rossi è una collaborazione che gratifica la Beretta; «continueremo a garantire» promette Carlo Ferlito «che in pedana i tiratori più forti imbraccino i fucili migliori.

