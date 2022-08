Smith & Wesson Model 350, il revolver calibro .350 Legend

Nato per la caccia, lo Smith & Wesson Model 350 è il primo revolver calibro .350 Legend.

Smith & Wesson ha utilizzato il telaio X-Frame, già impiegato per i calibri .500 e .460 S&W, per il primo revolver calibro .350 Legend; lo ha chiamato Model 350 e, fatta eccezione per l’impugnatura in gomma Hogue, per costruirlo ha scelto esclusivamente l’acciaio inossidabile.

Revolver singola-doppia azione, lo Smith & Wesson Model 350 si sviluppa lungo una canna ported da 190 millimetri (lunghezza totale 343 millimetri; peso 2.890 grammi); l’alimentazione (sette colpi la capacità) avviene tramite full moon clip. Di serie sono installati sia il mirino frontale red ramp sia la tacca posteriore regolabile.

Negli Stati Uniti, ove è consentita anche con l’arma corta, il Model 350 nasce per la caccia; per John Myles, senior manager dei nuovi prodotti Smith & Wesson, il calibro .350 Legend «è perfetto per la selvaggina di taglia media, specialmente il cervo coda bianca». Il prezzo al pubblico internazionale è stato fissato a 1.599 dollari; Smith & Wesson è un marchio distribuito in Italia da Prima Armi.

