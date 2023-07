Smith & Wesson M&P22 Magnum, la pistola .22 Wmr con caricatore maggiorato

Annunciata poche ore fa, la pistola Smith & Wesson M&P22 Magnum è dotata di due caricatori da trenta colpi calibro .22 Wmr.

Trenta colpi (più uno) in ciascuno dei due caricatori: non c’è dunque bisogno di ricaricare tanto spesso la M&P22 Magnum, la nuova pistola calibro .22 Wmr annunciata qualche ora fa dalla Smith & Wesson.

Dimensioni full size (lunghezza 213 millimetri; altezza 150 millimetri; larghezza 29 millimetri; peso 625 grammi) e funzionamento hammer fired a cane interno, la M&P22 Magnum si sviluppa lungo una canna in acciaio inossidabile di 110,5 millimetri (finitura Armornite; passo di rigatura 1:10”; niente filettatura) che come la 5.7 impiega la tecnologia Tempo per rendere sicuro il sistema di chiusura; sono invece in polimero il fusto e l’impugnatura, dalla texture rivisitata.

Alla mira frontale in fibra ottica verde e alla tacca di mira si può rapidamente aggiungere un red dot, da installare sul carrello optic ready; la scheda tecnica si completa con slitta stile Picatinny full length, grilletto flat in azione singola, sicura manuale al pollice e hold open ambidestro.

In attesa d’ufficializzare tempi e modi della distribuzione internazionale la Smith & Wesson ha fissato a 649 dollari il prezzo di lancio.

