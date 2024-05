Springfield Armory M1A 50th Anniversary, una semiautomatica da collezione

La Springfield Armory celebra i cinquant’anni della M1A con la variante 50th Anniversary in edizione limitata.

Ha deciso di produrne soltanto 1974, perché il 1974 è l’anno in cui iniziò a produrla ufficialmente: è dunque una classica edizione limitata quella con cui la Springfield Armory festeggia il cinquantesimo anniversario della M1A, per l’occasione declinata nella 50th Anniversary (1.126 millimetri; 4.310 grammi) col medaglione commemorativo incastonato nel calcio in noce; nell’incisione la doppia data s’accompagna ai tradizionali cannoni incrociati.

Lunga 22” (dunque 560 millimetri; passo di rigatura 1:11″, sei i pieni e i vuoti alternati), la canna National match in acciaio al carbonio si completa con uno spegnifiamma corredato di ala portabaionetta; il peso di sgancio del grilletto, a due stadi, oscilla tra 2.040 e 2.265 grammi.

Della dotazione (2.499 dollari, compresa la cassa custom) fanno parte una tacca di mira regolabile in alzo (incrementi di 1 Moa) e deriva (½ Moa), un caricatore da 10 colpi calibro .308 Winchester, un kit di pulizia, il certificato d’autenticità, la riproduzione del manuale tecnico e infine una cinghia in tela di cotone verde oliva.

