Smith & Wesson Shield Plus 3.1” Optics Ready, la pistola microcompatta optic ready

Sulla Shield Plus 3.1” Optics Ready, la nuova pistola microcompatta optic ready di Smith & Wesson, l’installazione dell’ottica è immediata.

Pronta per l’installazione dell’ottica, con un caricatore da 10+1 o 13+1 colpi e comunque contenuta in 155 millimetri e 545 grammi: l’ultimo arrivo nella serie Shield Plus di Smith & Wesson si configura come un’autentica pistola microcompatta optic ready. E come da tradizione viene battezzata sulla base delle sue caratteristiche principali: serie (Shield Plus), lunghezza della canna (3.1″), dettaglio (Optics Ready). Sul carrello sono già installate mira frontale con anello arancio e tacca di mira al trizio.

Striker fired 9 mm con impugnatura in polimero (inclinazione 18°) bella zigrinata, la Smith & Wesson Shield Plus 3.1” Optics Ready è dotata di un grilletto flat dal reset tattile e udibile sul quale non è necessario intervenire per lo smontaggio. Canna e carrello, in acciaio inossidabile, sono trattati con una finitura nera Armornite. Il prezzo al pubblico sul mercato internazionale è di 595 dollari, anche per la versione con sicura al pollice.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri i contenuti di Armi Magazine ottobre 2021, in edicola.