Hikmicro Bi-Spectrum, il binocolo militare e di controllo

Il Bi-Spectrum è il binocolo militare e di controllo di Hikmicro, che ha costruito un dispositivo capace di fondere insieme immagini ottiche e immagini termiche.

Il risultato finale è nitido, colorato e ad alto contrasto (1.024×768) perché il Bi-Spectrum, binocolo militare e di controllo di Hikmicro, fonde le immagini termiche (a proposito: avete letto lo speciale di Editoriale C&C dedicato ai visori notturni e alle termocamere?) insieme a quelle ottiche; diventa pertanto impossibile perdersi anche un solo dettaglio. L’operatore può scegliere di utilizzare colori differenti per lo schermo, per adattarsi ai diversi scenari in cui agisce; e può tracciare il punto caldo all’interno della scena anche al buio e in condizioni atmosferiche estreme.

Nel Bi-Spectrum sono integrati sia gps sia WiFi: è dunque facile conoscere le coordinate (altitudine, longitudine e latitudine) del luogo in cui ci si trova, comunicare con smartphone e tablet, condividere i contenuti sia in live streaming sia dopo l’eventuale registrazione. Il sensore di avvicinamento mette lo schermo in standby quando non rileva occhi puntati; in questo modo si limita il consumo della batteria, che sta accesa fino a sette ore. L’Hikmicro Bi-Spectrum è facilmente utilizzabile anche dagli appassionati di outdoor. Prezzo su richiesta.

