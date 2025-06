Umarex Zelos, una sorta di bullpup ad aria compressa

Lo Zelos, una sorta di bullpup ad aria compressa della tedesca Umarex, abbina una canna di 680 millimetri a una lunghezza complessiva di 930.

Le caratteristiche d’un bullpup consentono di mantenere ridotte le dimensioni complessive a parità di lunghezza di canna: non fa eccezione lo Zelos, una delle novità della tedesca Umarex caratterizzata da un design particolare per le armi ad aria compressa e da uno scarto di appena 250 millimetri tra la canna, rigata (680 millimetri), e la lunghezza totale.

Sono tre i calibri a catalogo, in uno dei quali, quello più piccolo, è disponibile anche la versione di libera vendita, tale perché l’energia alla volata non raggiunge i 7,5 Joule; in 4,5 mm il caricatore circolare, posizionato in zona poggiaguancia ben dietro il grilletto regolabile a due stadi, ospita 24 pellet; 20 in 5,5 mm; 18 in 6,35 mm. Oltre al grilletto è regolabile anche la pressione: la massima ottenibile raggiunge i 250 bar.

Per contenere il peso l’Umarex ha lavorato sia sul design, minimal, sia sui materiali: trattato con macchine a controllo numerico, l’alluminio impiegato per l’azione contiene il peso complessivo in 3.360 grammi.

A riarmo lineare tipo straight-pull, lo Zelos si completa con una slitta Picatinny utile per l’eventuale installazione dell’ottica e un’impugnatura a pistola, gommata. Nei Paesi in cui è consentito sulla filettatura ½x20 si può installare un moderatore di suono.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.