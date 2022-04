Coppa del mondo di tiro a volo, due medaglie per l’Italia

La nazionale italiana di trap conquista due medaglie nella Coppa del mondo di tiro a volo in corso a Lonato del Garda.

D’argento la squadra femminile, di bronzo la squadra maschile: sono due le medaglie ottenute dalla nazionale di trap nella tappa italiana della Coppa del mondo di tiro a volo. Di solito l’Italia partecipa alle gare a squadre soltanto in occasione di Mondiali ed Europei, dov’è in palio un titolo; ma sarebbe stato imperdonabile saltare l’appuntamento casalingo. Ed è andata bene così: il trio Grassia-Palmitessa-Stanco ha ceduto soltanto in finale (7-1) alle australiane Scanlan, Skinner e Smith; 6-4 sulla Repubblica Ceca per Ferrari, Pellielo e Fabbrizzi nel medal match per il bronzo, vinto il quale chiudono alle spalle soltanto di Croazia e India (7-1).

È andata peggio sia nelle gare individuali sia nel mixed team (giù dal podio la coppia Grazini-Iezzi, in finale vincono gli spagnoli Fernandez e Galvez sui connazionali Martinez Torres e Molne Magrina). Nella gara di trap femminile Maria Lucia Palmitessa ha chiuso quinta, quarantesima Giulia Grassia, quarantatreesima Silvana Stanco; nel trap maschile settimo Giovanni Pellielo, venticinquesimo Lorenzo Ferrari, trentatreesimo Massimo Fabbrizzi. Da segnalare che Mauro De Filippis, impegnato soltanto nella lotta per i punti ranking, ha fatto registrare il record di giornata con 122/125. Da mercoledì a venerdì il Trap Concaverde di Lonato del Garda ospiterà le gare di skeet.

I vincitori delle gare di trap

Maschile : Erik Varga (Svk)

: Erik Varga (Svk) Femminile : Kirsty Hegarty (Gbr)

: Kirsty Hegarty (Gbr) Maschile a squadre : Croazia

: Croazia Femminile a squadre : Australia

: Australia Mixed team: Spagna 1

