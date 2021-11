Springfield Armory Garrison, doppia versione per la pistola 1911

Calibro .45 ACP, la Springfield Armory Garrison è la nuova pistola 1911 in acciaio inossidabile o al carbonio.

In acciaio al carbonio bluito (800 dollari) o in acciaio inossidabile (849 dollari), comunque calibro .45 ACP: la Garrison, nuova pistola 1911 di Springfield Armory, si presenta in due versioni. La si riconosce a prima vista per le guancette in legno, la sicura manuale al pollice con beavertail esteso e cane e grilletto scheletrizzati; sul carrello, forgiato come il fusto, sono installate una mira frontale a un punto bianco e una tacca di mira a due, entrambe low profile.

La canna misura 127 millimetri (rigatura 1:16”) e porta la lunghezza complessiva dell’arma a 218 millimetri; 1.050 grammi il peso. Il caricatore alberga sette colpi in entrambe le varianti.

