Springfield Armory Hellcat, ecco le varianti two-tone

La Springfield Armory Hellcat è ora disponibile anche nella variante con l’acciaio a vista sul carrello.

Pistola dell’anno 2020 secondo l’Nra e già al centro di una controversia legale con Sig Sauer che ritenne violato il brevetto della P365, la Springfield Armory Hellcat ora si presenta in un look inedito; sia il modello standard sia la Osp, Optical sight pistol ottimizzata per l’installazione rapida del red dot, saranno infatti disponibili nella variante two-tone.

A far da contrasto col nero del fusto in polimero c’è infatti l’acciaio a vista del carrello; restano immutate tutte le caratteristiche che sin dalla sua nascita hanno fatto particolarmente apprezzare la Hellcat come pistola microcompatta dall’elevata capacità (152 millimetri la lunghezza totale; 76 millimetri la lunghezza della canna rotomartellata a freddo e trattata con una finitura Melonite; 518 grammi il peso; 11+1 o addirittura 13+1 i colpi ospitati dal caricatore).

Springfield Armory ha confermato anche la dotazione ottica, mira frontale al trizio e tacca posteriore Tactical rack U-notch, e la texture dell’impugnatura Adaptive grip texture. La distribuzione è affidata in esclusiva a Sports South che venderà la versione base a 614 e la Osp a 649 dollari.

