Springfield Armory Model 2020 Boundary, sette calibri e calcio camo

La Springfield Armory ha presentato la Model 2020 Boundary, carabina bolt-action da caccia in sette calibri con canna in fibra di carbonio o in acciaio inossidabile.

Si può scegliere se si preferisce la canna in acciaio inossidabile (2.173 dollari) o in fibra di carbonio (2.599 dollari), stesso materiale usato per il calcio Ag Sportsman (finitura rogue camo, calciolo Pachmayr Decelerator in miscela di gomma, length of pull 343 millimetri): se ci s’aggiunge che i calibri a catalogo sono sette, si capisce che è ampia la variabilità in cui la Springfield Armory propone la Model 2020 Boundary, la sua nuova carabina bolt-action da caccia.

Lavorata con il ltrattamento Cerakote Tactical Grey, l’azione prescelta è la Model 2020, con otturatore a 90° (scanalato, manetta removibile), grilletto TriggerTech Field con tecnologia Frictionless release (peso di sgancio regolabile tra 1.135 e 2.265 grammi) e slitta Picatinny stile Remington 700.

Chiusa da un freno di bocca removibile Sa Radial Brake, la canna misura 610 millimetri in tutti i calibri (lunghezza totale 1.143 millimetri in 6,5 prc, 1.168 millimetri in .300 prc, .300 Winchester magnum, 7 mm Remington magnum e 7 mm prc) tranne che in .308 Winchester (510 millimetri, lunghezza totale 1.041 millimetri) e in 6,5 Creedmoor (560 millimetri, lunghezza totale 1.092 millimetri). Il peso oscilla da un minimo di 3.005 grammi della .308 Winchester in fibra di carbonio a un massimo di 3.230 grammi dei modelli con la canna in acciaio più lunga.

Infine, la Springfield Armory (in Italia la distribuzione passa dalla Adinolfi) promette una precisione entro tre quarti di Moa.

