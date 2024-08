Una finitura in più per il Diamondback Sdr

Il revolver Diamondback Sdr è ora disponibile anche nella variante Glass bead, con la finitura opaca sull’acciaio del fusto.

Oltre che lucido, l’acciaio del fusto del Diamondback Sdr (Self defense revoler) è ora disponibile anche in una versione opaca a un prezzo leggermente inferiore, 777 anziché 821 dollari.

Non cambia nessuna delle altre caratteristiche base, dalla canna di 2” (51 millimetri) al caricatore da sei colpi calibro .357 magnum / .38 special fino all’impugnatura in gomma e al funzionamento, in singola-doppia azione (peso di sgancio regolabile tra 4.080 e 5.215 grammi); 166 millimetri scarsi la lunghezza, circa 600 grammi il peso.

In Italia la distribuzione del marchio Diamondback passa dalla Prima Armi; bisognerà dunque attendere l’aggiornamento del suo listino per scoprire se questa variante del revolver Sdr arriverà sul nostro mercato, ed eventualmente a quale prezzo.

