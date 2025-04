La Springfield Armory ha lanciato la Kuna, personal defense weapon con canna di 152 millimetri e due caricatori da trenta colpi calibro 9×19 mm.

Così in Croazia, dov’è l’animale nazionale, si chiama la martora: è esplicito l’omaggio che con la Kuna, la nuova personal defense weapon presentata qualche ora fa, la Springfield Armory (dall’inizio dell’anno in Italia la distribuisce la Bignami: avete visto i test video della pistola Echelon e della carabina 2020 Waypoint Evergreen?) rivolge all’azienda partner Hs Produkt.

Esaltandone le «performance eccezionali in una configurazione facilmente portabile» – solo i test potranno confermare se è davvero così – la Springfield Armory presenta la Kuna come un’arma corta (realizzata mediante rotomartellatura, la canna misura 6”, ossia 152 millimetri; la ricopre una finitura Melonite; la chiude una filettatura ½x28; la sormonta un copricanna integrale) sviluppata intorno a un sistema a massa battente roller-delayed, ossia con ritardo a rulli, per facilitare la maneggevolezza e ridurre rilevamento e rinculo.

Per l’azione propriamente detta (upper receiver) la Springfield Armory ha scelto l’alluminio anodizzato tipo III; in polimero rinforzato in fibra di vetro invece il telaio, o semicastello inferiore (lower receiver).

I comandi principali (sicura, sgancio del caricatore e dell’otturatore) sono ambidestri; reversibile la manetta d’armamento; del tipo flat il grilletto in alluminio, con reset breve e udibile.

Completata da un’impugnatura stile Ar, dalle mire flip-up, dagli attacchi M-Lok e da due caricatori trasparenti da trenta colpi calibro 9×19 mm, la Kuna è dotata d’una slitta Picatinny integrata, che consente d’installare un calcio Fsa imbracciabile e ripiegabile: con quest’aggiunta la lunghezza complessiva sale da 393,7 a 622,3 millimetri, il peso da 2.100 a 2.410 grammi, il prezzo da 999 a 1.149 dollari.

