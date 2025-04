Torna il Fiocchi Day (con la Fiocchi Community)

Nella seconda metà della primavera torna il Fiocchi Day: è già possibile iscriversi alla Fiocchi Community.

Tra quelli organizzati dalle aziende è il più noto circuito di tiro a volo in Italia; era dunque concreta l’attesa per il Fiocchi Day, che dalle scorse ore si sa che tornerà anche nel 2025 con una novità in allegato: iscrivendosi alla Fiocchi Community (lo si può fare facilmente collegandosi al sito ufficiale della manifestazione) si potranno monitorare i risultati in tempo reale, consultare contenuti riservati per la preparazione delle gare, scoprire in anteprima premi e agevolazioni, ottenere posizioni prioritarie nell’iscrizione alle finali e condizioni agevolate per i programmi Fiocchi Golden e Perazzi.

Le qualificazioni sono in programma sabato 17 e domenica 18 maggio in 52 impianti sparsi in tutta Italia; seguiranno le finali (14-15 giugno) presso i Tav di Lonato del Garda (Bs), Gioia del Colle (Ba), Rosolini (Sr) e Massa Martana (Pg); quest’ultimo ospiterà anche il Master Fiocchi – Emir Cup (19-20 luglio).

In ogni finale si possono vincere fino a 6.500 euro (montepremi complessivo superiore a 25.000 euro); e per ogni categoria (veterani, master, lady, junior) la Fiocchi ha previsto riconoscimenti speciali. Si concorre anche per la prestigiosa Cartuccia d’oro, e per essere inseriti nella Top Ten Fiocchi 2026.

