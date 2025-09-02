Springfield Armory rinnova la linea Saint Victor

La Springfield Armory ha aggiornato la Saint Victor, la sua linea di carabine stile Ar-15: sedici le nuove varianti.

Sei in 7,62×51 mm, dieci in 5,56×45 mm Nato: sono ben sedici le nuove varianti della linea Saint Victor annunciate nelle scorse ore dalla Springfield Armory (Bignami il distributore italiano), che ha introdotto la manetta d’armamento Radian Raptor Lt ed è intervenuta sia sulla canna, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio 4150 (finitura al nitruro, con profilo rastremato e volata svasata verso l’interno), sia sul copricanna in alluminio, sul quale oltre agli slot M-Lok compaiono gli attacchi a sgancio rapido Qd e la slitta integrale in alluminio, sia sul gruppo d’otturazione, migliorato.

Disponibile in tre colori, la nuova Saint Victor 5,56×45 mm Nato associa alla coyote brown e alla tungsten gray standard una serie di variazioni sul nero (sia pistola sia carabina: la canna misura 11,5”, 14” o 16”, ossia 292, 256 o 414 millimetri), col caricatore ridotto o nell’allestimento cosiddetto pinned & welded.

Il prezzo oscilla tra 1.249 e 1.279 dollari; sono un po’ più care (1.649-1.689 dollari) le varianti in 7,62×51 mm, soltanto nere (anche qua caricatore ridotto) e coyote brown, soltanto nella lunghezza maggiore: oltre che 16”, la canna misura anche 20”, ossia 508 millimetri.

