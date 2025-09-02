Arctic rifle generation Sako svela la linea tattica Arg

La finlandese Sako ha annunciato la piattaforma Arg, Arctic rifle generation, declinata nei modelli 40 Gp, 40 Di e 50 Gp.

Sono tre i modelli con cui la Sako ha inaugurato l’Arg, la nuova piattaforma modulare stile Ar-15 sviluppata in collaborazione con la Difesa svedese e finlandese e progettata per sostituire i fucili d’assalto tradizionali impiegati di consueto nella guerra artica (l’acronimo infatti sta per Arctic rifle generation): all’Arg 40 Gp e 40 Di, calibro 5,56×45 mm Nato a fuoco selettivo, s’accompagna la semiautomatica Arg 50 Gp, in 7,62×51 mm Nato.

Sono due, distinti, i sistemi operativi: Gp sta per Gas piston, pistone a corsa corta, che riduce il calore e l’accumulo interno di carbonio, destinazione gli ambienti estremi; Di invece per Direct impingement, sottrazione diretta di gas.

Sviluppata come modulare (calcio e asta sono configurabili, i componenti compatibili con quelli delle carabine Ar-15; di serie slitta Picatinny e slot M-Lok), la piattaforma prevede l’impiego di comandi ambidestri (selettore di sicura, sgancio del caricatore, meccanismo d’arresto dell’otturatore), il cui funzionamento la Sako assicura intuitivo; il gruppo di scatto, di livello match, consente di sparare in modo netto e uniforme.

Uno sviluppo ultradecennale

Ottenuta mediante rotomartellatura a freddo, cromata internamente e testata per garantire migliaia di colpi, la canna misura 292 (11,5”), 368 (14,5”) o 406 millimetri (16”) nei due modelli calibro 5,56×45 mm Nato; solo una lunghezza invece, quella maggiore, per l’Arg 50 Gp.

«Lo sviluppo della piattaforma Arg è iniziato oltre un decennio fa con una missione chiara» racconta Miikka Tamminen, direttore del reparto Ricerca e sviluppo della Sako: «creare una piattaforma moderna e modulare, in grado di sostituire i fucili d’assalto tradizionali delle forze armate e delle forze dell’ordine. Fin dal primo giorno abbiamo dato priorità alle prestazioni reali: ciò ha significato lavorare a stretto contatto con i professionisti della Difesa, integrando il loro feedback in ogni passaggio della progettazione, da ergonomia e modularità ad affidabilità e manutenibilità».

