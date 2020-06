Trap Concaverde: ecco il primo titolo dopo il confinamento

Luca Miotto si aggiudica il titolo di Tiratore di maggio messo in palio dal Trap Concaverde.

È stata una gara anomala visto che le competizioni sportive sono formalmente sospese fino a fine settimana; ma è stata comunque gara e, grazie all’app Shooting Data, il Trap Concaverde ha saputo chi ha sparato meglio nel mese scorso. Luca Miotto, che nel corso delle sei serie d’allenamento ha colpito 148 piattelli su 150, vince la medaglia virtuale di Tiratore di maggio. Per l’atleta bresciano, del gruppo sportivo dei carabinieri e già nel giro della nazionale, poter tornare in pedana «è stato come riassaporare le emozioni vissute le prime volte che sparavo».

È il segno che si può ripartire davvero. Ivan Carella, presidente del Trap Concaverde, sta lavorando per riprogrammare il calendario delle competizioni. Si sa intanto come si partirà: sabato 20 giugno andrà in scena “We will win”, la competizione organizzata insieme a Cas Concaverde, Top Ten, Poggio dei Castagni e Tav Concaverde. Finita la gara, all’interno del Trap Concaverde sarà piantato un olivo, segno concreto di rinascita.

