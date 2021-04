Springfield Armory XD-M Elite Compact Osp, la pistola compatta con punto rosso

Springfield Armory lancia una nuova pistola compatta con punto rosso integrato: la XD-M Elite Compact Osp monta sul carrello una mira reflex Hex Dragonfly.

Osp, si sa, sta per Optical Sight Pistol: è l’acronimo che, apposto in fondo al nome della XD-M Elite Compact di Springfield Armory, la designa come pistola compatta con punto rosso integrato. Sul carrello è infatti montata la mira reflex Hex Dragonfly, in alluminio anodizzato con lenti antigraffio e antiriflesso, da utilizzare insieme alla mira frontale in fibra ottica e alla tacca posteriore U-Dot.

La canna match da 96 millimetri (1:10 il passo di rigatura) con finitura Melonite tiene la lunghezza complessiva nei 171 millimetri. Si tratta quindi a tutti gli effetti (820 grammi il peso) di una pistola compatta per il porto occulto che però può cambiare fisionomia se si sostituisce la minogonna corta svasata con una estesa; se invece di quello standard bifilare da 14 le si aggiunge un caricatore da 19 colpi acquistabile a parte, assume l’aspetto di una full size. Striker fired 9 mm con fusto in polimero, la Springfield Armory XD-M Elite Compact Osp costa 818 dollari sul mercato internazionale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine