Certificato medico per porto d’armi: la circolare del ministero

Il certificato medico per porto d’armi può essere rilasciato anche dai medici militari in ausiliaria.

Deve essere considerato valido il certificato medico per porto d’armi rilasciato dal medico militare in ausiliaria. Lo fa sapere il ministero dell’Interno che ha deciso di non impugnare la sentenza del Tar del Lazio dello scorso giugno. Dunque non può più considerarsi in vigore la circolare del 12 settembre 2018 nella parte che consentiva di rilasciare il certificato solo ai medici in servizio. Allo stesso modo è superata la circolare del 28 maggio 2019. Quasi in contemporanea il Viminale ha fatto sapere quale sia la procedura per chiedere il duplicato del libretto smarrito, rubato o deteriorato.

