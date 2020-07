Sps Pantera Bcn è una pistola semiautomatica con meccanica 2011, in grado cioè di utilizzare un caricatore bifilare da 15 colpi.

La Sps Pantera Bcn è accuratizzata per gareggiare nelle competizioni di tiro dinamico. Il carrello è dotato di tre slot longitudinali nella parte superiore e di sei slot trasversali su ciascun fianco per ridurne il peso

La canna è di tipo bull barrel da 5″ con trattamento al nitruro di titanio (Tin) per una maggiore durezza superficiale e longevità. L’impugnatura in polimero presenta nel sottoguardia una sagomatura anatomica per una presa dell’arma confortevole mentre la minigonna in alluminio anodizzato consente un rapidissimo cambio del caricatore.

La finitura delle parti in acciaio è cromata.

La Pantera Bcn è importata da BF armi & outdoor ed è in vendita a 3.366 euro.

