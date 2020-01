Stagione 2020 di tiro dinamico sportivo: ufficializzate le sedi delle gare

La Fitds ha assegnato le gare della stagione 2020 di tiro dinamico sportivo.

Dopo le date, la Federazione ha reso note le sedi degli impianti in cui si svilupperà la stagione 2020 di tiro dinamico sportivo. Terni si prende il National federale handgun del 17, 18 e 19 aprile. Le cinque prove del campionato federale saranno invece divise in otto località ciascuna. Valeggio (VR, 21-22 marzo, 30-31 maggio) e Calvisano (BS, 25-26 aprile, 11-12 luglio) si dividono il campionato PCC e Shotgun. Stesse sedi anche per il National Handgun in programma tra settembre e ottobre.

Le sei prove del campionato italiano andranno invece in scena a Magione (PG, 1-3 maggio), Valeggio (VR, 22-24 maggio), Giugliano (NA, 5-7 giugno), Castel Sant’Elia (VT, 19-21 giugno), Terni (3-5 luglio) e Pozzaglio (CR, 17-19 luglio).