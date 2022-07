Stevens 555 Sporting, il fucile sovrapposto per tiro a volo

Stevens Arms (gruppo Savage) lancia il 555 Sporting, fucile sovrapposto per tiro a volo calibro 12/76.

La lega leggera d’alluminio in cui è realizzata l’azione contiene il peso entro i 3.100 grammi ma grazie all’inserto in acciaio di rinforzo alla culatta non perde nulla in resistenza: è la principale caratteristica distintiva del 555 Sporting, il fucile sovrapposto per tiro a volo ultimo arrivato in casa Stevens Arms (gruppo Savage); sull’azione è inoltre spalmata una finitura argento semilucida.

Calibro 12 camerato magnum (76 millimetri), lo Stevens 555 Sporting sfoggia inoltre una bindella ventilata con mira frontale in fibra ottica e mira intermedia a perla; del calcio in noce turco finito a olio (lenght of pull 370 millimetri) è regolabile l’altezza del poggiaguancia.

Su ciascuna delle due canne ported in acciaio al carbonio cromato (762 millimetri la lunghezza) è impiegabile uno dei cinque strozzatori forniti di serie (full, improved modified, modified, cylinder modified, cylinder); si spara agendo su un monogrillo selettivo.

Per quest’arma il produttore ha scelto sicura ed estrattori manuali, caricatore a due colpi e comandi ambidestri; il prezzo di lancio sul mercato americano è stato fissato a 991 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.