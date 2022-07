Caricatori ad alta capacità e carabine semiautomatiche in America, Camera approva restrizioni

La Camera ha approvato il disegno di legge che pone forti limitazioni a caricatori ad alta capacità e carabine semiautomatiche in America; la discussione ora passa al Senato, dove però i democratici non hanno la maggioranza.

È molto improbabile che l’iter d’approvazione si completi, al momento in Senato non c’è una maggioranza favorevole, ma il traguardo è più vicino: quando in Italia era la notte tra venerdì e sabato la Camera ha approvato il disegno di legge HR 1808 (primo firmatario Cicilline) che pone ampie limitazioni ai caricatori ad alta capacità e alle carabine semiautomatiche in America.

In linea generale e al netto di alcune eccezioni relative non solo al law enforcement, il provvedimento si propone di vietare produzione, importazione e vendita di armi cosiddette d’assalto e caricatori ad alta capacità; si tratta in sostanza di una forte restrizione. In caso d’approvazione resterà comunque consentita la detenzione a chi è già in possesso di una carabina semiautomatica (clausola grandfathering); l’arma dovrà però essere custodita in sicurezza. L’eventuale compravendita tra privati dovrà essere mediata da un armiere che dovrà procedere al background check dell’acquirente.

Più stretta la disciplina sui caricatori ad alta capacità: gli attuali proprietari potranno continuare a detenerli senza però venderli. Il disegno di legge stabilisce inoltre che da ora in poi su carabine semiautomatiche e caricatori ad alta capacità sia incisa la data di produzione; previsto anche il numero di matricola per i caricatori. Gli Stati federali e le autorità locali potranno infine stanziare fondi per compensare chi deciderà di destinare alla rottamazione i pezzi in suo possesso.

Restrizioni alle armi in America: le reazioni

«Il Senato dovrebbe muoversi rapidamente per far arrivare questo provvedimento sulla mia scrivania per la promulgazione» lo esorta Joe Biden; «non smetterò di combattere fin quando non succederà». Ma è molto improbabile che sarà questa la fine della storia, almeno fino alle elezioni di medio termine per le quali comunque i sondaggi danno i repubblicani favoriti.

Per Jason Ouimet, direttore esecutivo dell’Nra quello del parlamento è «un assalto alle libertà civili degli americani» contro cui è necessario battersi, nel caso anche davanti alla Corte suprema. Ed è una posizione giustificata non solo da ragioni ideali: negli ultimi dieci anni le carabine semiautomatiche hanno rappresentato una buona parte del fatturato dei principali produttori di armi americani.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri i contenuti di Armi Magazine agosto 2022, in edicola.