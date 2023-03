Strage di Nashville, nuovo appello di Biden

Dopo la strage di Nashville (Tennessee) il presidente americano Joe Biden torna a chiedere al parlamento di vietare la vendita e la circolazione delle armi d’assalto.

«Quanti bambini ancora dovranno essere uccisi» si chiede Joe Biden in una dichiarazione affidata a Karine Jean-Pierre, responsabile delle relazioni tra la Casa bianca e la stampa, dopo la strage di Nashville provocata da un’ex studentessa (sei le vittime) «prima che i senatori e i deputati repubblicani si decidano a non ostacolare l’introduzione del divieto per le armi d’assalto?».

Per Biden è necessario agire rapidamente per combattere quella che ormai da tempo si sta rivelando come «una violenza epidemica»; oltre a vietare le armi d’assalto, due sono i provvedimenti che ritiene che il parlamento debba rapidamente approvare: estendere i background check all’acquisto di qualsiasi arma, in tutto il territorio nazionale; e obbligare i possessori a una custodia sicura delle armi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.