Taser per le forze dell’ordine: Axon organizza corso a Ravenna

All’interno del programma di sperimentazione del taser per le forze dell’ordine, Axon organizza un corso per la polizia locale di Ravenna.

Sarà il primo in assoluto per la polizia locale e il primo internazionale dopo le misure di confinamento: il 17 e il 18 giugno gli istruttori di Axon terranno un corso teorico-pratico sull’utilizzo del taser per le forze dell’ordine. Vi parteciperanno sedici agenti dell’ufficio di polizia giudiziaria, sezione pronto intervento, della polizia locale di Ravenna. Il corso, che ovviamente rispetterà tutte le misure anticovid previste dai protocolli sanitari, serve per abilitarli alla successiva sperimentazione.

Negli scorsi mesi l’azienda americana aveva scelto la polizia locale di Ravenna, vincitrice del premio Anci Sicurezza urbana 2018, anche per la sperimentazione di dodici videocamere indossabili Axon Body 2. Collegabili al taser, questi dispositivi riprendono gli interventi complessi o ad alto impatto registrando ciò che l’operatore vede e sente. Si tratta a tutti gli effetti di uno strumento di mitigazione. È infatti dimostrato che, se ripresi, sia i cittadini sia gli agenti tendono a mantenere un comportamento corretto, equilibrato e il più possibile rispettoso delle norme.

Annunciando l’iniziativa, Axon ha reso note anche le statistiche sulla sperimentazione del taser in Italia. Di fatto, i dati sono in linea con quelli attesi. Nell’80% degli 80 interventi totali è bastato semplicemente mostrare la pistola per dissuadere il soggetto coinvolto. Nell’altro 20% dei casi, quelli in cui il dispositivo è stato realmente attivato, non si sono registrati danni.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.