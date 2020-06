Ricarica Collection 3 è in edicola

Simone Bertini, Giuseppe Cerullo, Paolo Guerrucci e Alessandro Iacolina firmano Ricarica Collection 3, il nuovo manuale di ricette per la ricarica di munizioni.

Il fatto che sia uno speciale di Beccacce che Passione non deve indurre gli appassionati di armi a passare oltre: perché gli autori che firmano Ricarica Collection 3 sono ben noti nel settore, e perché avere a disposizione un manuale di ricette per le cartucce fai da te può sempre risultare comodo. Vale dunque la pena di fare un salto in edicola per acquistare l’ultima fatica di Giuseppe Cerullo, Simone Bertini, Paolo Guerrucci e Alessandro Iacolina.

Ricarica Collection 3 è lo strumento per poter consultare in un’unica pubblicazione tutte le più interessanti ricariche nei calibri 12, 20, 28 e .410. Che siano classiche, dispersanti, di facile realizzazione o decisamente più complesse, le ricette proposte solleticano l’appetito di chi ha dimestichezza con la ricarica di munizioni o intenda avvicinarsene. Tutte le cartucce sono state testate. Ogni articolo è inoltre corredato delle prove di rosata, a testimoniare l’efficacia della ricetta e l’esito del tiro. Alle indicazioni di ricarica gli autori aggiungono un approfondimento specifico sullo strozzatore paradox.

Ricarica Collection prese vita nel 2018, nel 2019 le seguì la seconda edizione. Vediamo se, dopo la primavera tragica, da ora in poi questo micidiale 2020 potrà essere ricordato anche per qualche notizia positiva. Noi ci siamo.

