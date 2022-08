Taurus Gx4xl, una nuova pistola crossover

Fusto compatto e carrello più lungo: ecco la Taurus Gx4xl, la nuova pistola crossover di Taurus.

Più o meno come la G3xl (e la Fn 509 Midsize Tactical, giusto per restare all’ultima), fusto compatto e carrello tradizionale: la Gx4xl, l’ultima novità di Taurus che la definisce ibrida, è a tutti gli effetti una pistola crossover. Il carrello in acciaio al carbonio (finitura al nitruro) misura infatti circa 20 millimetri in più di quello della Gx4 (163 millimetri la lunghezza totale dell’arma); in questo modo aumentano sia velocità alla bocca sia sight radius. La canna da 94 millimetri (1:10” il passo di rigatura) è invece realizzata in acciaio inossidabile con finitura Dlc; identico il materiale per il fusto (opaca però la finitura), che Taurus definisce addirittura microcompatto; in altezza l’arma non supera i 112 millimetri, 570 grammi il peso.

Pistola in azione singola calibro 9mm, la Gx4xl sfodera un grilletto flat con reset tattile corto; la sicurezza è affidata all’azione di due sicure, al percussore e al grilletto, e all’indicatore di colpo camerato. Della dotazione di serie fanno parte due caricatori da 11+1 e 13+1 colpi (pulsante di sgancio reversibile), due backstrap intercambiabili che consentono di scegliere la posizione preferita per il polso, la tacca di mira regolabile in deriva e il punto bianco frontale, fisso; oltre al modello base (429 dollari) Taurus mette in vendita anche la versione optic ready denominata Toro (469 dollari), anche con red dot Riton installato (549 dollari).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.