Taurus G3X, la pistola compatta col fusto full size

Taurus definisce ibrida la G3X, la sua pistola compatta col fusto full size.

Canna (82 millimetri) e carrello hanno dimensioni ridotte, il fusto no perché deve ospitare un caricatore da quindici colpi: ecco perché Taurus definisce ibrida la G3X, la pistola compatta presentata nel corso dello Shot Show 2022. Lunghezza e peso restano comunque contenuti, 160 millimetri per 640 grammi.

Striker fired 9 mm ad azione singola con restrike, la G3X si riconosce al volo per la combinazione tra la finitura nera lucida Tenifer sul carrello in acciaio legato (in acciaio inossidabile la canna) e il polimero nero del fusto. Dopo aver scelto di non installare una sicura manuale Taurus ha piazzato l’hold open sopra il pollice, in posizione facilmente raggiungibile, e ha corredato l’arma di slitta Picatinny integrale, mira frontale fissa e tacca di mira regolabile in deriva. Breve il reset del grilletto, il cui peso di sgancio è fissato a 2.720 grammi; 343 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

Per gli appassionati di pistole sono molte le novità interessanti comparse a Las Vegas, dalla Stoeger STR-9 SC alla Walther Pdp Pro Sd fino alla H&K Vp9Sk Or.

