Stoeger STR-9 SC, la pistola subcompatta in due versioni

La STR-9 SC è la nuova pistola subcompatta di Stoeger che la propone nell’allestimento standard o optic ready.

Standard o optic ready con quattro slitte per i punti rossi più comuni, comunque pistola subcompatta: è la STR-9 SC di Stoeger che ha accorciato un altro po’ le misure della STR-9 (canna da 106 millimetri) e della sua variante compatta, la STR-9 C on canna da 96 millimetri. Ora la canna sfora di poco i 3,5” (3,54”, ossia un soffio meno di 90 millimetri), e pertanto la lunghezza complessiva non supera i 166 millimetri; 635 grammi il peso quando è vuoto il caricatore da 10+1 colpi.

Pistola striker fired per il porto occulto con prestazioni affini a quelle di un’arma più grande, la Stoeger STR-9 SC sfoggia un fusto in polimero ergonomico rinforzato in fibra di vetro con inserti in acciaio; in nitruro la finitura sul carrello, arricchito da tagli di presa aggressivi che facilitano la gestione. Il pacchetto si completa con leva di sgancio del caricatore ambidestra, sicura al grilletto, slitta per accessori integrata e backstrap intermedio.

Calibro 9mm (arriverà così anche in Italia? Manca sempre meno al giorno in cui il divieto cesserà di avere vigore), sul mercato internazionale la STR-9 SC costa 329 dollari (399 nella versione optic ready).

