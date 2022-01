Canik SFx Rival, la pistola per il tiro dinamico in 2 versioni

La SFx Rival, nuova pistola per il tiro dinamico di Canik, sarà disponibile nella versione grigia o Dark Side.

Grigia con accenti Cerakote dorati o completamente nera nella versione Dark Side: la SFx Rival, pistola per il tiro dinamico che la turca Canik intende introdurre nelle gare Idpa, Ipsc e Uspsa, nasce in due varianti. L’aspetto è diverso, identiche le caratteristiche tecniche a partire dalla canna ported da 127 millimetri che spinge a 206 millimetri la lunghezza complessiva (835 grammi il peso); evidente lo stile aggressivo sia del carrello sia dell’impugnatura.

Per le nuove armi Canik ha scelto un grilletto flat dal ponticello con doppio undercut; hold open ambidestro; leva di sgancio del caricatore reversibile; mira frontale in fibra ottica, regolabile; beavertail ergonomico; slitta Picatinny 1913; doppio caricatore da 18 colpi. Il backstrap è sostituibile, tre le dimensioni.

Ogni pistola Canik SFx Rival è venduta con una fondina custom, kit di pulizia, slitte per l’ottica (quattro la grigia, cinque la Dark Side), mira addizionale in fibra ottica. La presentazione ufficiale è andata in scena allo Shot Show 2022; non sono però ancora arrivate indicazioni precise sul prezzo al pubblico internazionale.

