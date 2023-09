Taurus Gx4 Graphene, una nuova finitura per la pistola polimerica microcompatta

La pistola polimerica microcompatta Taurus Gx4 Graphene si caratterizza per la presenza della finitura Cerakote Graphene sul carrello.

Più che la Dlc sulla canna, è quella spalmata sul carrello in lega d’acciaio la finitura che designa la nuova variante d’un classico Taurus tanto da dargli il nome: si chiama infatti Graphene l’ultima versione della pistola polimerica microcompatta Gx4, caratterizzata dall’impiego d’un materiale, per l’appunto il grafene nella versione Cerakote, che si vuole teoricamente resistente come il diamante e flessibile come la plastica.

Striker fired in azione singola, la Taurus Gx4 Graphene sta nelle dimensioni di un’arma da difesa o per il porto occulto: la canna misura infatti poco meno di 78 millimetri (1:10” il passo di rigatura; è realizzata in acciaio inossidabile, come il fusto), e tiene la lunghezza complessiva sotto i 154 millimetri; 525 grammi il peso. La Taurus ha affidato la sicurezza a una doppia sicura, al percussore e al grilletto flat, e all’indicatore di colpo camerato; il pulsante di sgancio del caricatore è reversibile.

Della dotazione fanno parte due caricatori da 11 o 13 colpi calibro 9×19 mm, punto bianco frontale, tacca di mira in acciaio regolabile in deriva e due dorsalini intercambiabili. Sul mercato internazionale la Taurus G4x Graphene costa circa 425 dollari.

