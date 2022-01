Taurus TX 22 Competition SCR, la nuova pistola sportiva

Carrello scheletrizzato e canna pronta ad accogliere il red dot: ecco la TX 22 Competition SCR, la nuova pistola sportiva optic ready di Taurus Usa.

Una configurazione particolare rende la TX 22 Competition SCR, la nuova pistola sportiva di Taurus Usa, riconoscibile a una prima occhiata; si nota infatti subito il carrello scheletrizzato (alluminio), con ampia finestra d’espulsione custom. E per quanto ci riesca non è costruito così solo per potenziare l’estetica: permette infatti d’installare il punto rosso direttamente sulla canna bull match grade in acciaio legato (133 millimetri). A questo, e lo si vede bene dal video di presentazione, servono la slitta e i due adattatori che rendono l’arma compatibile con la maggior parte dei dispositivi in commercio.

Striker fired .22 LR ad azione singola, la Taurus TX 22 Competition SCR (a proposito: l’acronimo sta per Steel Challenge Ready) si presenta come una pistola full size in polimero; ai 238 millimetri complessivi corrisponde infatti un peso di 730 grammi.

La descrizione si completa con sicura manuale ambidestra al grilletto e al percussore, slitta Picatinny, mira frontale fissa e tacca di mira regolabile (punto bianco per entrambe). Di serie Taurus fornisce tre caricatori da dieci colpi e un compensatore TandemKross Game Changer Pro per contenere rilevamento e rinculo. Circa 590 dollari il prezzo al pubblico internazionale. (E non è l’unica novità 2022 di Taurus Usa: avete dato uno sguardo alla G3X, crossover tra pistola compatta e full size presentata allo Shot Show?).

