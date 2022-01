Sig Sauer Romeo Zero Elite, il micro red dot per pistola

Realizzato in due versioni (punto rosso da 3 moa oppure punto rosso da 2 moa e reticolo da 32), il Romeo Zero Elite è il nuovo micro red dot per pistola di Sig Sauer.

Lo stesso attacco del Romeo Zero con una serie di poteri in più: è il Romeo Zero Elite, il nuovo micro red dot per pistola di Sig Sauer. Ultracompatto (42 x 26 x 25 millimetri, appena 14 grammi), deve la propria resistenza al corpo in polimero rinforzato in fibra di carbonio; la lente asferica evita distorsioni e parallasse.

Sig Sauer ha potenziato anche la dotazione tecnologica. Resta integrato infatti il sistema d’illuminazione automatica Motion Activated Illumination System (il punto rosso s’accende quando sente il movimento e si spegne da fermo) cui si aggiunge la tecnologia Touch Activated Programming; la luminosità del punto rosso (3 moa oppure 2 moa + reticolo da 32 moa) è regolabile su otto livelli. La batteria copre un utilizzo di circa 20.000 ore.

Compatibile con la Sig Sauer P365 optic ready e adattabile anche a Springfield Hellcat OSP e Glock 43X Mos, il Romeo Zero Elite viene messo in vendita a 230 dollari (260 la versione con reticolo da 32 moa).

