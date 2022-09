Taylors Tc9, quattro revolver calibro 9mm

Taylors Firearms lancia la Tc9, linea di revolver calibro 9mm ispirata al 1873 Cattleman.

Due varianti, ciascuna con due diverse lunghezze di canna: sono ben quattro i revolver calibro 9mm della linea Tc9 di Taylors Firearms, ispirata al 1873 Cattleman; al look classico, da armi storiche se non addirittura da collezione, si abbinano però prestazioni modernissime.

Tutti i modelli condividono fusto in acciaio, tamburo da sei colpi, tacca di mira e mira frontale a lama. La canna può misurare 121 o 140 millimetri; oltre che per questo e per forma e materiale dell’impugnatura, legno e polimero nero, a due a due i modelli differiscono per la finitura, rispettivamente bluizzata e case-hardened sul fusto. Il prezzo al pubblico internazionale è pari a circa 600 dollari.

