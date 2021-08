Tiro a volo a Tokyo 2020, in qualche modo l’Italia esulta

I produttori italiani hanno conquistato il 90% (armi) e il 60% (munizioni) delle medaglie in palio nelle gare di tiro a volo a Tokyo 2020.

Il medagliere della nazionale è leggero, quello delle aziende italiane no: i produttori di armi e di munizioni hanno conquistato rispettivamente il 90% e il 60% delle medaglie messe in palio nelle gare di tiro a volo a Tokyo 2020. Nove i podi per Beretta, sette per Perazzi su diciotto totali; e Fiocchi, RC Cartridges e Clever sono sempre andate a medaglia. Clever si è addirittura presa tutto il podio della fossa olimpica maschile.

Giovanni Ghini, presidente Anpam, si è detto orgoglioso di vedere «ancora una volta che il Made in Italy armiero rappresenta il più alto standard d’eccellenza e precisione in tutto il mondo». Questi risultati straordinari «sono un segnale di come il nostro settore, dalle armi alle munizioni sportive, abbia saputo reagire alle difficoltà e affrontarle a testa alta».

E il record non si ferma al tiro a volo. Pardini ha infatti conquistato sette medaglie (due d’oro, tre d’argento, due di bronzo) nelle gare di tiro a segno.

Tiro a volo ai Giochi olimpici: l’albo d’oro del Made in Italy

Armi

Sydney 2000 : 16/18

: 16/18 Atene 2004 : 18/18

: 18/18 Pechino 2008 : 15/15

: 15/15 Londra 2012 : 15/15

: 15/15 Rio de Janeiro 2016 : 13/15

: 13/15 Tokyo 2020: 16/18

Munizioni

Atene 2004 : 14/18

: 14/18 Pechino 2008 : 10/15

: 10/15 Londra 2012 : 12/15

: 12/15 Rio de Janeiro 2016 : 13/15

: 13/15 Tokyo 2020: 11/18

