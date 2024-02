Tiro all’aperto: ecco i vincitori della prima tappa di tiro combinato con carabina

S’è conclusa la prima tappa di tiro combinato con carabina organizzata a Melfi dalla Federazione italiana tiro all’aperto.

Bruno Brescia nei selecontrollori-cacciatori, Pietro Nolè negli uomini, Donata Romaniello nelle donne, Giovambattista Sabia nei senior, Domenico Summa nei master: sono loro i cinque vincitori della tappa lucana di tiro combinato con carabina organizzata a Melfi (Pz) dalla Federazione italiana tiro all’aperto.

S’è gareggiato in due manche da cinque colpi (quattro sagome a circa 100 metri, una sagoma mobile a circa 50 metri) e, solo per i tiratori, in una su cinque piattelli a 200 metri. Nella gara a squadre ha vinto la Leonessa (467), selezione locale, davanti a Cerignola (185) e Donato (20).

I primi dieci classificati d’ogni categoria accederanno alla finale, in programma il 24 marzo a Vetralla (Vt); si confronteranno con i migliori delle gare di qualificazione ancora da disputare nel resto d’Italia.

Le prossime prove

3 marzo : Majella Shooting di Pretoro (Ch)

: Majella Shooting di Pretoro (Ch) 17 marzo : Tav Alto Reno di Vergato (Bo)

: Tav Alto Reno di Vergato (Bo) 17 marzo: Vetralla (Vt)

Le classifiche

Selecontrollori-cacciatori

Bruno Brescia: 166 Gianluca Monaco: 161 Alessandro Brescia: 140 Pietro Ricucci: 115 Vincenzo Di Tuccio: 97 Antonio Bonavita: 94 Luigi Lollino: 81 Gerardo Sacino: 78 Vito Cristiano: 46 Francesco Tancreda: 46

Uomini

Pietro Nolè: 250 Rocco Telesca: 178 Mario Telesca: 51 Luciano Accetta: 142

Donne

Donata Romaniello: 170 (5×10) Maria Coppola: 170 (2×10)

Senior

Giovanbattista Sabia: 250 Rocco Di Stefano: 246 Raffaele Visconte: 215,02) Giovanni Lamatrice: 169 Lorenzo Ricci: 94 Salvatore Di Francesco: 86

Master

Domenico Summa: 213,01 Alfonso D’Amato: 200

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri tutti i video con le novità presentate nel corso di Eos 2024.