Tiro dinamico sportivo, ecco i corsi di perfezionamento

La Fitds ha approvato lo svolgimento di una serie di corsi per chi pratica il tiro dinamico sportivo a livello agonistico.

Nessuno sa mai tutto per davvero: ecco perché la Fitds ha deciso di organizzare una serie di corsi di perfezionamento per chi pratica il tiro dinamico sportivo a livello agonistico. I crediti ottenuti nel percorso (corso base, intermedio, avanzato: l’ultimo deve svolgersi perlomeno in due giornate) saranno utili per accedere ai seminari di formazione per tecnici. Gli atleti di classe B e A potranno iscriversi direttamente al corso intermedio e avanzato; per tutti gli altri il percorso si articolerà su tre passaggi graduali in successione.

Non ci sarà un esame finale, previsto invece per chi vorrà ottenere il riconoscimento Argento 2.0 e Oro 2.0: si chiamano così i due nuovi livelli che la Fitds affianca a Argento e Oro, come loro completamento. Le patenti Argento 2.0 e Oro 2.0, “che attribuiscono anche un grado di preparazione”, serviranno per partecipare ai concorsi per tecnici federali.

