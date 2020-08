Emir Cup 2020, Valeri su tutti: ecco i vincitori della seconda parte

Prosegue la stagione di tiro a volo: l’Emir Cup 2020 vede trionfare Diego Valeri, Carolina Paganini, Valeria Raffaelli, Giada Longhi, Andrea Galardini, Matteo Chiti e Martina Maruzzo.

Diego Valeri fa doppietta e, dopo l’oro nel mixed team con Carolina Paganini (45-43 vs Valeria Raffaelli e Guido Nelli, bronzo per Erica Sessa e Teo Petroni), si prende anche il titolo individuale: è sua la copertina della gara di fossa olimpica andata in scena nella seconda parte dell’Emir Cup 2020. Quest’anno infatti la competizione, organizzata dal Tav Umbriaverde di Massa Martana insieme all’ambasciata del Kuwait in Italia, è stata divisa in due metà. La prima era andata in scena a fine luglio, a chiudere gli Italian Open di tiro a volo. Alle spalle di Valeri si sono piazzati (45-40) Stefano Pennoni e Valerio Vallifuoco. La gara femminile è stata invece vinta da Valeria Raffaelli (41-40 vs Alessandra Della Valle, bronzo per Alessandra Perilli).

Nessun raddoppio invece nello skeet. All’oro di Giada Longhi e Andrea Galardini (37-35 vs Damiana Paolacci e Christian Ghilli) nel mixed team sono seguite le vittorie di Matteo Chiti e Martina Maruzzo. Argento per Giancarlo Tazza e Chiara Costa, sconfitti rispettivamente 58-57 e 51-46. Chiara Costa, doppia nazionalità, ha gareggiato in rappresentanza del Senegal.

