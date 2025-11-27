Chiappa annuncia la Less than Lethal Canik Sfx Rival

Per l’allenamento professionale e le simulazioni realistiche la Chiappa ha sviluppato la replica, ad aria compressa, della Canik Sfx Rival, commercializzata sotto il brand Less than Lethal.

Della pistola semiautomatica cui, su licenza, s’ispira intende ricalcare sia l’ergonomia sia l’esperienza d’utilizzo: è legittimo l’interesse che sta destando la replica della Canik Sfx Rival annunciata dalla Chiappa sotto il brand Less than Letal.

Si tratta di una pistola ad aria compressa (funziona con 12 grammi d’anidride carbonica, integrati in modo discreto nell’impugnatura), che spara palle di gomma dura calibro .50; il sistema di caricamento manuale consente di usarne cinque per volta.

Sono due le varianti, entrambe con canna filettata (107 millimetri; 225 la lunghezza totale, 700 grammi il peso) e carrello in acciaio abbinati al fusto in polimero: la differenza sta nella finitura, nera opaca per la Standard (177 euro) e grigia con accenti dorati per la Competition (169 euro). L’energia sviluppata alla volata è inferiore a 20 Joule.

