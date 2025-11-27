Un italiano nella finale di Coppa del mondo Issf di tiro a segno

Dal 4 al 9 dicembre Danilo Sollazzo rappresenterà l’Italia nella finale di Coppa del mondo Issf di tiro a segno, specialità carabina ad aria compressa 10 metri.
Sarà Danilo Sollazzo, vincitore della tappa cinese di carabina 10 metri, l’unico atleta a rappresentare l’Italia nella finale di Coppa del mondo Issf di tiro a segno, in programma a Doha, in Qatar, da giovedì 4 a martedì 9 dicembre.
Oltre ai vincitori delle quattro tappe, il meccanismo di qualificazione premia i campioni in carica, i primi due nella classifica stagionale di Coppa del mondo e i primi tre del Mondiale; in ciascuna disciplina l’Issf assegna infine due wild card ai rappresentanti della nazione ospitante.
Carabina ad aria compressa 10 metri
Uomini
- Abdulrahman Ahmad Al-Sulaiti (Qat)
- Arjun Babuta (Ind)
- Maximilian Dallinger (Ger)
- Jon-Hermann Hegg (Nor)
- Sheng Lihao (Chn)
- Victor Lindgren (Swe)
- Ilia Marsov (Ain)
- Rudrankksh Patil (Ind)
- Istvan Peni (Hun)
- Jack Rossiter (Aus)
- Khalid Abdulrahman Sharshani (Qat)
- Danilo Sollazzo (Ita)
Donne
- Fatima Abdulla Al-Abdulrahman (Qat)
- Almaha Mishal Al-Ali (Qat)
- Jeanette Hegg Duestad (Nor)
- Kwon Eun-ji (Kor)
- Ban Hyo-jin (Kor)
- Han Jiayu (Chn)
- Peng Xinlu (Chn)
- Huang Yuting (Chn)
- Mary Carolyn Tucker (Usa)
- Elavenil Valarivan (Ind)
- Mariia Vasileva (Ain)
- Wang Zifei (Chn)
Pistola ad aria compressa 10 metri
Uomini
- Abdulla Saleh Al-Obaidly (Qat)
- Mohammed Nasser Alyafei (Qat)
- Anton Aristarkhov (Ain)
- You Changjie (Chn)
- Hu Kai (Chn)
- Valeriy Rakhimzhan (Kaz)
- Samrat Rana (Ind)
- Christian Reitz (Ger)
- Jason Solari (Swi)
- Varun Tomar (Ind)
- Felipe Almeida Wu (Bra)
- Xie Yu (Chn)
Donne
- Aisha Abdulla M F Al-Abdulla (Qat)
- Manu Bhaker (Ind)
- Duaa Rahmatalla Habib (Qat)
- Shing Ho Ching (Hkg)
- Camille Jedrzejewski (Fra)
- Julieta Mautone Jimenez (Uru)
- Yao Qianxun (Chn)
- Jiang Ranxin (Chn)
- Sainyam Sainyam (Ind)
- Suruchi Singh (Ind)
- Qian Wei (Chn)
- Oh Ye-jin (Kor)
Carabina 50 metri tre posizioni
Uomini
- Abdullah Zain Al-Sunaidi (Qat)
- Romain Aufrere (Fra)
- Jon-Hermann Hegg (Nor)
- Tian Jiaming (Chn)
- Ilia Marsov (Ain)
- Istvan Peni (Hun)
- Dmitrii Pimenov (Ain)
- Jiri Privratsky (Cze)
- Khalid Abdulrahman Sharshani (Qat)
- Aishwary Tomar (Ind)
- Zhao Wenyu (Chn)
- Liu Yukun (Chn)
Donne
- Almaha Mishal Al-Ali (Qat)
- Dalal Mohammed Al-Qebaisi (Qat)
- Nina Christen (Swi)
- Barbora Dubska (Cze)
- Jeanette Hegg Duestad (Nor)
- Rikke Ibsen (Den)
- Emely Jaeggi (Swi)
- Anna Janssen (Ger)
- Sagen Maddalena (Usa)
- Seonaid McIntosh (Gbr)
- Sift Kaur Samra (Ind)
- Miao Wanru (Chn)
Pistola rapida 25 metri
Uomini
- Abdulla Saleh Al-Obaidly (Qat)
- Mohammed Nasser Alyafei (Qat)
- Anish Anish (Ind)
- Clement Bessaguet (Fra)
- Maksym Horodynets (Ukr)
- Su Lianbofan (Chn)
- Emanuel Mueller (Ger)
- Florian Peter (Ger)
- Jean Quiquampoix (Fra)
- Matej Rampula (Cze)
- Vijayveer Sidhu (Ind)
- Li Yuehong (Chn)
Pistola 25 metri
Donne
- Salma Abbas Almass (Qat)
- Manu Bhaker (Ind)
- Duaa Rahmatalla Habib (Qat)
- Simranpreet Kaur Brar (Ind)
- Yang Ji-in (Kor)
- Yao Qianxun (Chn)
- Haniyeh Rostamiyan (Ira)
- Esha Singh (Ind)
- Feng Sixuan (Chn)
- Doreen Vennekamp (Ger)
- Oh Ye-jin (Kor)
- Sun Yujie (Chn)
