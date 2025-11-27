Un italiano nella finale di Coppa del mondo Issf di tiro a segno

Dal 4 al 9 dicembre Danilo Sollazzo rappresenterà l’Italia nella finale di Coppa del mondo Issf di tiro a segno, specialità carabina ad aria compressa 10 metri.

Sarà Danilo Sollazzo, vincitore della tappa cinese di carabina 10 metri, l’unico atleta a rappresentare l’Italia nella finale di Coppa del mondo Issf di tiro a segno, in programma a Doha, in Qatar, da giovedì 4 a martedì 9 dicembre.

Oltre ai vincitori delle quattro tappe, il meccanismo di qualificazione premia i campioni in carica, i primi due nella classifica stagionale di Coppa del mondo e i primi tre del Mondiale; in ciascuna disciplina l’Issf assegna infine due wild card ai rappresentanti della nazione ospitante.

Carabina ad aria compressa 10 metri

Uomini

  • Abdulrahman Ahmad Al-Sulaiti (Qat)
  • Arjun Babuta (Ind)
  • Maximilian Dallinger (Ger)
  • Jon-Hermann Hegg (Nor)
  • Sheng Lihao (Chn)
  • Victor Lindgren (Swe)
  • Ilia Marsov (Ain)
  • Rudrankksh Patil (Ind)
  • Istvan Peni (Hun)
  • Jack Rossiter (Aus)
  • Khalid Abdulrahman Sharshani (Qat)
  • Danilo Sollazzo (Ita)

Donne

  • Fatima Abdulla Al-Abdulrahman (Qat)
  • Almaha Mishal Al-Ali (Qat)
  • Jeanette Hegg Duestad (Nor)
  • Kwon Eun-ji (Kor)
  • Ban Hyo-jin (Kor)
  • Han Jiayu (Chn)
  • Peng Xinlu (Chn)
  • Huang Yuting (Chn)
  • Mary Carolyn Tucker (Usa)
  • Elavenil Valarivan (Ind)
  • Mariia Vasileva (Ain)
  • Wang Zifei (Chn)

Pistola ad aria compressa 10 metri

Uomini

  • Abdulla Saleh Al-Obaidly (Qat)
  • Mohammed Nasser Alyafei (Qat)
  • Anton Aristarkhov (Ain)
  • You Changjie (Chn)
  • Hu Kai (Chn)
  • Valeriy Rakhimzhan (Kaz)
  • Samrat Rana (Ind)
  • Christian Reitz (Ger)
  • Jason Solari (Swi)
  • Varun Tomar (Ind)
  • Felipe Almeida Wu (Bra)
  • Xie Yu (Chn)

Donne

  • Aisha Abdulla M F Al-Abdulla (Qat)
  • Manu Bhaker (Ind)
  • Duaa Rahmatalla Habib (Qat)
  • Shing Ho Ching (Hkg)
  • Camille Jedrzejewski (Fra)
  • Julieta Mautone Jimenez (Uru)
  • Yao Qianxun (Chn)
  • Jiang Ranxin (Chn)
  • Sainyam Sainyam (Ind)
  • Suruchi Singh (Ind)
  • Qian Wei (Chn)
  • Oh Ye-jin (Kor)

Carabina 50 metri tre posizioni

Uomini

  • Abdullah Zain Al-Sunaidi (Qat)
  • Romain Aufrere (Fra)
  • Jon-Hermann Hegg (Nor)
  • Tian Jiaming (Chn)
  • Ilia Marsov (Ain)
  • Istvan Peni (Hun)
  • Dmitrii Pimenov (Ain)
  • Jiri Privratsky (Cze)
  • Khalid Abdulrahman Sharshani (Qat)
  • Aishwary Tomar (Ind)
  • Zhao Wenyu (Chn)
  • Liu Yukun (Chn)

Donne

  • Almaha Mishal Al-Ali (Qat)
  • Dalal Mohammed Al-Qebaisi (Qat)
  • Nina Christen (Swi)
  • Barbora Dubska (Cze)
  • Jeanette Hegg Duestad (Nor)
  • Rikke Ibsen (Den)
  • Emely Jaeggi (Swi)
  • Anna Janssen (Ger)
  • Sagen Maddalena (Usa)
  • Seonaid McIntosh (Gbr)
  • Sift Kaur Samra (Ind)
  • Miao Wanru (Chn)

Pistola rapida 25 metri

Uomini

  • Abdulla Saleh Al-Obaidly (Qat)
  • Mohammed Nasser Alyafei (Qat)
  • Anish Anish (Ind)
  • Clement Bessaguet (Fra)
  • Maksym Horodynets (Ukr)
  • Su Lianbofan (Chn)
  • Emanuel Mueller (Ger)
  • Florian Peter (Ger)
  • Jean Quiquampoix (Fra)
  • Matej Rampula (Cze)
  • Vijayveer Sidhu (Ind)
  • Li Yuehong (Chn)

Pistola 25 metri

Donne

  • Salma Abbas Almass (Qat)
  • Manu Bhaker (Ind)
  • Duaa Rahmatalla Habib (Qat)
  • Simranpreet Kaur Brar (Ind)
  • Yang Ji-in (Kor)
  • Yao Qianxun (Chn)
  • Haniyeh Rostamiyan (Ira)
  • Esha Singh (Ind)
  • Feng Sixuan (Chn)
  • Doreen Vennekamp (Ger)
  • Oh Ye-jin (Kor)
  • Sun Yujie (Chn)

