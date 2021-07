Tokyo 2020, prima medaglia per l’Italia del tiro

Diana Bacosi conquista l’argento olimpico nella gara femminile di skeet: è la prima medaglia per l’Italia del tiro a Tokyo 2020.

Era atteso, per quanto può essere atteso un podio olimpico: Diana Bacosi, oro a Rio de Janeiro nel 2016, conquista la prima medaglia per l’Italia del tiro a Tokyo 2020. È d’argento per un piattello (56-55), quello che ha permesso all’americana Amber English di prendersi oro e record olimpico nello skeet. Niente da fare invece per Tammaro Cassandro, sesto nella gara maschile.

Resta a zero il tiro a segno: decima Sofia Ceccarello nella carabina a 10 metri femminile, ventiseiesimo Paolo Monna nella pistola a 10 metri, trentaquattresimo e trentacinquesimo Lorenzo Bacci e Marco Suppini nella carabina a 10 metri maschile.

Ecco i campioni di tiro

Carabina a 10 metri maschile

Oro : William Shaner (Usa)

: William Shaner (Usa) Argento : Lihao Sheng (Chn)

: Lihao Sheng (Chn) Bronzo: Haoran Yang (Chn)

Carabina a 10 metri femminile

Oro : Qian Yang (Chn)

: Qian Yang (Chn) Argento : Anastasiia Galashina (Roc)

: Anastasiia Galashina (Roc) Bronzo: Nina Christen (Sui)

Pistola a 10 metri maschile

Oro : Javad Forough (Iri)

: Javad Forough (Iri) Argento : Damir Mikec (Srb)

: Damir Mikec (Srb) Bronzo: Wei Pang (Chn)

Pistola a 10 metri femminile

Oro : Vitalina Batsarashkina (Roc)

: Vitalina Batsarashkina (Roc) Argento : Antoaneta Kostadinova (Bul)

: Antoaneta Kostadinova (Bul) Bronzo: Ranxin Jiang (Chn)

Skeet maschile

Oro : Vincent Hancock (Usa)

: Vincent Hancock (Usa) Argento : Jesper Hansen (Den)

: Jesper Hansen (Den) Bronzo: Abdullah Alrashidi (Kuw)

Skeet femminile

Oro : Amber English (Usa)

: Amber English (Usa) Argento : Diana Bacosi (Ita)

: Diana Bacosi (Ita) Bronzo: Meng Wei (Chn)

