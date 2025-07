Tosi: il trasloco di Eos da Verona a Parma è colpa dell’amministrazione comunale

L’ex sindaco Flavio Tosi, ora europarlamentare di Forza Italia, attribuisce all’amministrazione di Verona la responsabilità del trasloco di Eos a Parma.

È «inammissibile» che Verona abbia perso la principale fiera italiana delle armi e della caccia, «con tutto quello che generava a livello d’indotto economico-turistico, per colpa dell’ostilità politica dell’amministrazione comunale»: non è equivocabile la nota con cui l’ex sindaco (2007-2017) Flavio Tosi, già leghista, ora europarlamentare di Forza Italia, attribuisce alla giunta guidata da Damiano Tommasi la responsabilità del trasloco di Eos a Parma.

Tosi cita un passaggio pubblicato sull’ultimo numero di Armi e Tiro (è una rivista di Newpaper19, la stessa casa editrice che pubblica Armi Magazine), nel quale si segnala che «il clima intorno alla fiera a Verona si era decisamente deteriorato, a causa dei segnali che erano arrivati da alcune istituzioni locali e da rappresentanti dell’amministrazione comunale. Eos non era più ospite gradito».

È la conferma che la scelta di una nuova location è responsabilità diretta dell’amministrazione comunale; per Tosi «è inaccettabile che per le convinzioni ideologiche personali di Tommasi e di qualche suo assessore […] Verona abbia perso una fiera da 40.000 visitatori, persone […] che poi spendevano, cenavano o dormivano in città» e che dunque generavano «un indotto economico e turistico» di milioni di euro.

Tosi cita inoltre «le vere e proprie azioni di sabotaggio contro gli operatori e i visitatori»: per forza «gli organizzatori hanno scelto di andarsene, consapevoli di poter offrire ad altri una fiera importante e in espansione».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.