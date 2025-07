Sette colpi: Taurus presenta il revolver 817

La Taurus Usa ha annunciato il revolver 817, calibro .38 special +P con sette colpi nel caricatore.

La nota caratteristica sta nascosta nel tamburo, in acciaio inossidabile (opaca la finitura) come il fusto, di taglia medium, e la canna, di 2” (51 millimetri; passo di rigatura destrorso 1:16,5”): sono sette i colpi calibro .38 special +P che si possono sparare con il revolver 817, l’ultimo arrivato in casa Taurus Usa, che l’ha presentato quasi contemporaneamente all’annuncio del ritorno del Raging Judge, quello con l’inserto dorsale rosso ammortizzante,

L’817 è un revolver compatto (lunghezza 203 millimetri, peso 865 grammi), in singola-doppia azione con cane esterno tradizionale; l’impugnatura, in gomma, è la medesima delle serie Judge e Tracker. Sostituibile, la mira frontale è ispirata allo stile del modello 856.

Completato dalla transfer bar, ossia dalla leva che trasmette la battuta del cane al percussore solo se il grilletto è completamente premuto, sul mercato internazionale il revolver 817 costa 649 dollari. L’eventuale distribuzione in Italia, come quella di tutti i prodotti Taurus Usa, passerà dalla forlivese Origin.

